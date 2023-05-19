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Парижский монетный двор выпустил монеты к Олимпиаде 2024 года

Парижский монетный двор выпустил монеты к Олимпиаде 2024 года с изображением талисмана игр

Фото: monnaiedeparis.fr
Фото: monnaiedeparis.fr
Фото: monnaiedeparis.fr
Фото: monnaiedeparis.fr

Парижский монетный двор отчеканил коллекцию монет евро из золота и серебра, приуроченную к Олимпийским играм, которые пройдут в 2024 году в Париже. Об этом сообщается на его сайте.

На монетах выгравировано изображение талисмана Олимпийских игр — Фрижа, который занимается олимпийскими и паралимпийскими видами спорта.

В коллекцию входят девять серебряных монет номиналом €10. Тираж каждой из них — 75 тыс. экземпляров. Стоимость монет колеблется от €12 до €14.

Также монетный двор отчеканил две серебряных монеты номиналом €50 (тираж каждой — 20 тыс. эеземпляров. На одной изображены Фриж и слоган «Все участвуют», а на второй — Фриж с французским флагом на фоне слов «Добро пожаловать!». Обе монеты стоят €59.

В коллекцию также вошли две монеты из золота 999 пробы номиналом €250 и €500 (имеют такую же стоимость). На монете стоимостью €250 Фриж стоит на фоне парижских достопримечательностей с французским флагом в руках. На монете стоимостью €500 Фриж сидит на плече Марианны — девушки, символизирующей Французскую республику. Первую монету выпустили тиражом в 10 тыс. экземпляров, а вторую — тиражом в 5 тыс.

Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал Париж столицей Олимпийских игр 2024 года в июле 2017-го. Ожидается, что мероприятие пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Фриж — талисман Олимпийских игр 2024 года. Его прообразом послужил традиционный фригийский колпак. Талисман окрашен в синий, белый и красный цвета французского флага. На груди талисмана изображена золотая эмблема Олимпийских игр 2024-го года.Фригийский колпак является символом свободы, говорится на сайте Олимпиады. Он послужил образцом для шапочки якобинцев во время Великой французской революции.

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