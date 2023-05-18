Ходаковский сообщил, что ВСУ ударили «ракетами неизвестной модификации»

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ВСУ выпустили по окрестностям Волновахи (ДНР) более десяти ракет «неизвестной модификации», сообщил в телеграм-канале командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Он уточнил, что эти ракеты при разрыве почти не оставляют фрагментов, и после них остаются воронки «сродни снарядным большого калибра». Ходаковский предположил, что ракеты не самонаводящиеся.

Днем представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщило, что ВСУ выпустили в сторону Волновахи три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Западные страны после начала российской военной операции на Украине начали поставлять Киеву вооружения. У ВСУ есть РСЗО HIMARS от США, LRU от Франции, Mars II от Германии, переданные европейскими странами M270 американского производства, собственные системы «Ольха» и другое оружие. Российские власти осуждают поставки Украине военной помощи и считают, что это затягивает конфликт.