Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 86,5 (-1,08) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 80,04 (-0,73) Инвестиции, 16:39
Зеленский не прилетит на саммит G7 в Хиросиме Политика, 22:11
В Минобороны Украины сообщили об усилении российских войск в Артемовске Политика, 22:01
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 21:55
Ходаковский сообщил, что ВСУ ударили «ракетами неизвестной модификации» Политика, 21:45
Сергей Федоров второй раз подряд стал лучшим тренером сезона КХЛ Спорт, 21:42
Стал известен самый ценный игрок КХЛ сезона 2022/23 Спорт, 21:35
Пентагон сообщил о возвращении в строй поврежденного в Киеве ЗРК Patriot Политика, 21:24
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
В Киеве переименовали «Площадь Льва Толстого» и «Дружбу народов» Политика, 21:17
ООН после слов Подоляка призвала избегать «неконструктивной риторики» Политика, 21:07
В Крыму восстановили «техническое движение» на месте схода вагонов Общество, 21:02
В Калужской области ликвидировали пожар в ангаре с пластиковой мебелью Общество, 21:00
Бывший глава мирового хоккея получил пост в КХЛ Спорт, 20:57
На Украине заявили об игнорировании требований России в зерновой сделке Политика, 20:51
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 20:40
Военная операция на Украине ,  
0 

Ходаковский сообщил, что ВСУ ударили «ракетами неизвестной модификации»

Ходаковский: ВСУ ударили по окрестностям Волновахи ракетами неизвестной модификации

Ходаковский сообщил, что ВСУ ударили «ракетами неизвестной модификации»
Video

ВСУ выпустили по окрестностям Волновахи (ДНР) более десяти ракет «неизвестной модификации», сообщил в телеграм-канале командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Он уточнил, что эти ракеты при разрыве почти не оставляют фрагментов, и после них остаются воронки «сродни снарядным большого калибра». Ходаковский предположил, что ракеты не самонаводящиеся.

Днем представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщило, что ВСУ выпустили в сторону Волновахи три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Западные страны после начала российской военной операции на Украине начали поставлять Киеву вооружения. У ВСУ есть РСЗО HIMARS от США, LRU от Франции, Mars II от Германии, переданные европейскими странами M270 американского производства, собственные системы «Ольха» и другое оружие. Российские власти осуждают поставки Украине военной помощи и считают, что это затягивает конфликт.

Теги
Александр Ходаковский Волноваха ВСУ ракеты ДНР
Материалы по теме
Пушилин назвал оставшуюся под контролем Украины часть Артемовска
Политика
МИД назвал военным преступлением удар ВСУ по больнице в Новоайдаре
Политика
ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации в Херсоне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter