Собянин рассказал о подготовке Москвы к следующему отопительному сезону

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Столичные власти начали подготовку к следующему отопительному сезону, к зиме коммунальные службы подготовят более 74 тыс. зданий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Нужно успеть до 1 сентября протестировать все оборудование и, если необходимо, отремонтировать его, — уточнил градоначальник. — Благодаря этим своевременным ежегодным проверкам уже 12 лет осенне-зимние периоды в Москве проходят без аварий».

Мэр добавил, что в настоящее время проводятся гидравлические испытания на трубопроводах — всего будет протестировано больше 17 тыс. км тепловых сетей.

«Это крайне важная работа для бесперебойного теплоснабжения в холодное время года, и именно из-за нее необходимо летом отключать горячую воду», — подчеркнул Собянин.

В Москве включают отопление по распоряжению правительства города, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8 °С и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее снижение. В больницах, поликлиниках, школах и других объектах социальной инфраструктуры при необходимости отопление могут дать и раньше начала отопительного сезона.

По словам главы города, к зимнему сезону за 3,5 месяца власти столицы подготовят свыше 74 тыс. зданий, в том числе больше 34 тыс. многоквартирных домов. Кроме того, специалисты проводят работы на 13 ТЭЦ, генерирующих для города тепло- и электроэнергию, также они подготовят к бесперебойной работе 24 насосно-перекачивающие станции и свыше 22 тыс. тепловых пунктов. В ходе работ сотрудники московской службы теплоснабжения проведут профилактику тепловых станций и малых котельных, проверят всю имеющуюся коммунальную технику и 139 автобаз для нее.