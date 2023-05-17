Собянин рассказал о подготовке Москвы к следующему отопительному сезону

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 87,57 (+0,41) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 80,76 (+0,78) Инвестиции, 17:35
Правительство Пакистана решило запретить криптовалюты Крипто, 18:39
Гражданин Киргизии получил десять лет колонии за участие в спецоперации Политика, 18:37
Сборная США выиграла четвертый матч подряд на чемпионате мира по хоккею Спорт, 18:37
Живодерство или защита: что важно знать о законе о безнадзорных животных Политика, 18:23
В Финляндии ввели комиссию в €5 тыс. для расчетов посольства России Политика, 18:22
Собянин назвал Москву лидером по уровню безопасности дорожного движения Город, 18:16
В Белоруссии объяснили проверки на границе с Россией Политика, 18:14
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
CNN узнал о возможности отремонтировать поврежденный Patriot на Украине Политика, 18:14
Выше ожиданий: чем удивит квартал небоскребов на северо-востоке Москвы Недвижимость, 18:07
Как крупные ретейлеры развивают культуру потребления российских вин Новая экономика, 18:06
Новый этап развития: как изменится рынок NFT в 2023 году Крипто, 18:05
Качественный контакт: зачем страховой компании экосистема Тренды, 18:05
ЦБ сообщил о заблокированных в ПИФах активах на сумму ₽154 млрд Инвестиции, 17:59
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 17:57
Город ,  
0 

Собянин рассказал о подготовке Москвы к следующему отопительному сезону

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Столичные власти начали подготовку к следующему отопительному сезону, к зиме коммунальные службы подготовят более 74 тыс. зданий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Нужно успеть до 1 сентября протестировать все оборудование и, если необходимо, отремонтировать его, — уточнил градоначальник. — Благодаря этим своевременным ежегодным проверкам уже 12 лет осенне-зимние периоды в Москве проходят без аварий».

Мэр добавил, что в настоящее время проводятся гидравлические испытания на трубопроводах — всего будет протестировано больше 17 тыс. км тепловых сетей.

«Это крайне важная работа для бесперебойного теплоснабжения в холодное время года, и именно из-за нее необходимо летом отключать горячую воду», — подчеркнул Собянин.

В Москве включают отопление по распоряжению правительства города, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8 °С и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее снижение.

В больницах, поликлиниках, школах и других объектах социальной инфраструктуры при необходимости отопление могут дать и раньше начала отопительного сезона.

По словам главы города, к зимнему сезону за 3,5 месяца власти столицы подготовят свыше 74 тыс. зданий, в том числе больше 34 тыс. многоквартирных домов. Кроме того, специалисты проводят работы на 13 ТЭЦ, генерирующих для города тепло- и электроэнергию, также они подготовят к бесперебойной работе 24 насосно-перекачивающие станции и свыше 22 тыс. тепловых пунктов. В ходе работ сотрудники московской службы теплоснабжения проведут профилактику тепловых станций и малых котельных, проверят всю имеющуюся коммунальную технику и 139 автобаз для нее.

Теги
Москва отопление отопительный сезон Сергей Собянин
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter