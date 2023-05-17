Мэрия анонсировала строительство школы с IT-полигоном в Зеленограде

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В районе Крюково Зеленоградского административного округа (ЗелАО) построят школу на 550 мест, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Четырехэтажное здание возводят на средства инвестора в составе жилого комплекса, а обучаться в нем смогут дети с первого по 11-й класс.

По словам заммэра, для младших классов сделают универсальные кабинеты, а также кабинет иностранного языка, игровую комнату и лабораторно-исследовательский комплекс.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила, что для занятий учеников средней школы предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты. В новом здании оборудуют инженерный лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью проведений занятий по конструированию и моделированию, кроме того, в нем предусмотрено универсальное пространство для занятий живописью и музыкой.

«В составе учебного заведения также запроектирован IT-полигон, в котором дети смогут изучать основы программирования, моделирования, обработки материалов и разработки устройств, — подчеркнула Яковлева. — Помимо этого, в школе появятся многофункциональный библиотечный центр, кабинеты психолога и логопеда».

Учебный комплекс будет оснащен залом для проведения различных мероприятий, в том числе праздничных. Он будет оборудован видеопроектором и камерами, прожекторами, громкоговорителями и прочими устройствами.

Территорию вокруг школы обустроят тротуарами, участком для выращивания овощей, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Также на территории заведения появится беговая дорожка и площадка для проведения массовых школьных мероприятий.