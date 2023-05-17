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«Известия» узнали о запросе оценить законность кредитов сотовых компаний

«Известия»: ФАС попросили проверить мобильных операторов на законность микрокредитования
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили проверить законность оказания услуг микрокредитования сотовыми операторами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на запрос в ФАС первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

«Сегодня мобильные операторы, по сути, пытаются подменить собой банки. Они фактически навязывают эту услугу по микрокредитованию, отказаться от получения информации по которой можно, лишь внимательно прочитав договор», — рассказала депутат про свой запрос.

В документе, как сообщают «Известия», в качестве примера приводится «МегаФон». Компания в марте внесла в пользовательское соглашение пункт о согласии абонентов получать информацию по предоставлению микрокредитов. «Для того чтобы отказаться от этой услуги, требуется целиком изучить текст соглашения и найти в нем строчку с отказом от данной услуги», — говорится в тексте запроса.

В запросе также выражены опасения, что в случае доступа к приложению клиента других лиц, кредиты могут быть оформлены без согласия абонента.

Сотовые операторы, такие как МТС и «Билайн», начали сотрудничать с микрофинансовыми организациями и предоставлять микрозаймы еще в конце 2016 года.

В ноябре прошлого года Национальное бюро кредитных историй посчитало, что россияне перестали платить почти по 7 млн микрозаймов. Уровень просроченной задолженности в портфелях микрофинансовых организаций в сентябре—октябре вырос до рекордных 43,1%.

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Теги
Микрокредитование ФАС сотовые операторы мобильные операторы
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