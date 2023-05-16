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Путин пожелал новосибирскому и амурскому губернаторам удачи на выборах

Путин пожелал новосибирскому и амурскому губернаторам удачи на выборах глав регионов
Андрей Травников
Андрей Травников (Фото: council.gov.ru)

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы региона. Путин пожелал ему удачи. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

По словам главы государства, Травников, как и работающие с ним люди, «добивается решения стоящих [перед ним] задач» и «в целом правильно определяет основные направления развития», добиваясь результатов «там, где это наиболее востребовано».

«Проблемные точки я обозначил. <…> Я вижу, что вы их видите, решаете их. Я считаю, что вполне удовлетворительно все происходит. Я желаю вам успехов, удачи, надеюсь, что люди оценят то, что сделано в Новосибирской области», — сказал президент Травникову (цитата по ТАСС).

Политическая карьера Травникова началась в 2010 году, когда он стал первым заместителем мэра Череповца, следует из его биографии на сайте правительства Новосибирской области. С 2012 по 2014 год работал заместителем губернатора Вологодской области, а позже стал заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. 7 ноября 2016 года стал мэром Вологды.

Путин назначил Травникова временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области 6 октября 2017 года. На сентябрьских выборах 2018 года за него проголосовали 64,59% избирателей. Срок полномочий Травникова истекает в сентябре 2023 года.

Губернатор Амурской области Василий Орлов тоже встретился по видеосвязи с Путиным и сообщил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на второй срок, если президент одобрит результаты его работы и поддержит инициативу.

Путин в ответ сказал, что Орлову нужно показывать результаты своей работы местным жителям и «говорить о том, что намечено на ближайшее время». «Мне кажется, что вас поддержат, и я со своей стороны желаю вам успехов», — сказал он (цитата по ТАСС).

Орлов начал политическую карьеру в 2008 году, когда стал заместителем мэра Благовещенска. Он занимал этот пост до 2010 года. В 2012 году Орлов стал замминистра экономического развития области, а через год — министром экономического развития. С октября 2015 года по май 2018-го работал в компании «Сибур». В мае 2018 года занял пост врио главы Амурской области, а в конце сентября победил на выборах губернатора. Срок полномочий Орлова тоже истекает в сентябре 2023-го.

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Выборы глав 20 российских регионов, в том числе Новосибирской и Амурской областей, пройдут 10 сентября, в единый день голосования.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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