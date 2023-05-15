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Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

Зарубин: Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям на этой неделе
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на текущей неделе проведет заседание Совета по межнациональным отношениям. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Глава государства должен также провести совещания с правительством и с постоянными членами Совета безопасности, сообщается в передаче.

Пресс-служба Кремля пока не анонсировала эти события.

В последний раз совещание с членами правительства Путин проводил 2 мая, а заседание Совета безопасности — 5 апреля.

Совет по межнациональным отношениям при президенте России — совещательный и консультативный орган. Он создан для совершенствования государственной политики в области межнациональных отношений, обеспечения взаимодействия федеральных органов власти с другими органами, объединениями и организациями при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики.

Совет рассматривает концептуальные основы, цели и задачи государственной национальной политики, определяет формы, способы и этапы ее реализации, говорится на сайте органа. Его члены обсуждают практики реализации государственной национальной политики и готовят предложения для президента по определению ее основных направлений.

Путин председательствует в совете. В последний также входят 1-й замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко (на правах заместителей), представители национально-культурных автономий и других организаций народов России, депутаты, министры и ученые.

В прошлый раз президиум Совета по межнациональным отношениям собирался 17 марта. Путин на заседании не присутствовал.

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