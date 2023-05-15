Умер актер из фильма «Битва за Москву» Владимир Кузнецов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
После обстрела Курской области без света остались 600 человек Политика, 08:53
G7 может ввести санкции против алмазов из России: чем это грозит АЛРОСА Pro, 08:48
На зарубежных участках для голосования Эрдоган победил в первом туре Политика, 08:44
Футболисты «Барселоны» сбежали с поля из-за агрессивных болельщиков Спорт, 08:43
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:31
Задолжать 15 млрд руб. и ничего не вернуть: топ-5 банкротов 2023 года Pro, 08:23
В Луганске раздались взрывы Политика, 08:18
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Эрдоган потерял победу в первом туре выборов президента Турции Политика, 08:13
Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям Политика, 08:02
Смогут ли дивидендные выплаты экспортеров укрепить рубль Pro, 08:01
Продажи дронов в России выросли в разы Бизнес, 07:58
Бастрыкин предложил установить уголовную ответственность за треш-стримы Общество, 07:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:25
Общество ,  
0 

Умер актер из фильма «Битва за Москву» Владимир Кузнецов

Актер из «Юноны и Авось» Владимир Кузнецов умер в возрасте 79 лет

Советский актер Владимир Кузнецов умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил во «ВКонтакте» театр «Ленком», в котором он прослужил 45 лет.

Причина смерти артиста не называется. Он умер 12 мая. Прощание с Кузнецовым состоится 16 мая в траурном зале Боткинской больницы.

Владимир Кузнецов родился 3 октября 1943 года в Троицке Челябинской области. Окончив Школу-студию МХАТ, с 1969-го стал работать в «Ленкоме» (ныне имени Марка Захарова).

Снимался в фильме-спектакле «Юнона и Авось», где сыграл морского офицера. В картине «Битве за Москву» исполнил роль члена военного совета Юго-Западного фронта. А в фильме «Тихое следствие» 1986 года сыграл главную роль.

В сериалах «Доктор Тырса», «Дорожный патруль», «Рублевка live» и «Час Волкова» исполнил эпизодические роли.

В «Ленкоме», где проработал до 2014 года, играл в спектаклях, поставленных режиссерами Марком Захаровым и Андреем Тарковским, «Тиль», «Гамлет», «Оптимистическая трагедия», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

Теги
актер смерть Ленком
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter