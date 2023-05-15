Актер из «Юноны и Авось» Владимир Кузнецов умер в возрасте 79 лет

Умер актер из фильма «Битва за Москву» Владимир Кузнецов

Советский актер Владимир Кузнецов умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил во «ВКонтакте» театр «Ленком», в котором он прослужил 45 лет.

Причина смерти артиста не называется. Он умер 12 мая. Прощание с Кузнецовым состоится 16 мая в траурном зале Боткинской больницы.

Владимир Кузнецов родился 3 октября 1943 года в Троицке Челябинской области. Окончив Школу-студию МХАТ, с 1969-го стал работать в «Ленкоме» (ныне имени Марка Захарова).

Снимался в фильме-спектакле «Юнона и Авось», где сыграл морского офицера. В картине «Битве за Москву» исполнил роль члена военного совета Юго-Западного фронта. А в фильме «Тихое следствие» 1986 года сыграл главную роль.

В сериалах «Доктор Тырса», «Дорожный патруль», «Рублевка live» и «Час Волкова» исполнил эпизодические роли.

В «Ленкоме», где проработал до 2014 года, играл в спектаклях, поставленных режиссерами Марком Захаровым и Андреем Тарковским, «Тиль», «Гамлет», «Оптимистическая трагедия», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».