Момент взрыва вертолета в Брянской области. Видео

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Очевидцы делятся кадрами падения вертолета Ми-8 в Клинцах Брянской области, видео публикует телеграм-канал «Подслушано. Клинцы». Падение вертолета подтвердили ТАСС в экстренных службах. По предварительным данным, это произошло из-за пожара двигателя. Собеседник агентства также сообщил, что оба пилота погибли.

В администрации города уточнили, что разрушений на земле от упавшего вертолета нет. РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Брянской области.

Город Клинцы находится на юго-западе области, неподалеку от Гомельской области Белоруссии и Черниговской области Украины.