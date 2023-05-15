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Ракова назвала лучший онкостационар Москвы за первый квартал 2023 года

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Столичные власти обновили рейтинг «якорных» онкологических стационаров за январь—март текущего года. Первое место в нем заняла Городская клиническая онкологическая больница (ГКОБ) № 1, набрав 4,5 балла по медицинской части и 4 балла исходя из пациентских отзывов. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы регулярно обновляем рейтинг, его данные помогают медучреждениям на постоянной основе анализировать свою работу и, если требуется, вносить коррективы. Поэтому список лидеров среди онкостационаров очень подвижный и постоянно меняется», — подчеркнула Ракова. Так, по ее словам, нынешний лидер, ГКОБ № 1, еще несколько месяцев назад занимал четвертую строчку.

«Благодаря созданному в столице онкорейтингу мы смогли оценить качество проделанной работы в динамике, провести работу над ошибками и тем самым улучшить качество оказания специализированной онкологической помощи пациентам, — рассказывает главный врач ГКОБ № 1 Всеволод Галкин. — Требования к оказанию медицинской помощи очень высокие. Для нас важно, чтобы лечение проходило в максимально комфортных для пациента условиях, с соблюдением всех сроков, как на этапе диагностики и постановки диагноза, так и на этапе специализированного лечения».

Сводный рейтинг состоит из двух показателей. В медицинской части оценивается соблюдение этапности и сроков клиентских путей — четких пошаговых алгоритмов по каждому заболеванию, которые регламентируют всю последовательность лечебно-диагностического процесса, вплоть до пожизненного диспансерного наблюдения.

В пациентскую часть входят отзывы самих москвичей, насколько они были проинформированы о ходе обследования и лечения. Опросом занимаются персональные помощники, сопровождающие пациента на всех этих этапах. Рейтинг отвечает новому стандарту онкологической медпомощи в Москве, в основе которого лежит ценностно ориентированный подход — смещение акцента с объема услуг на финальный результат, достигаемый в процессе лечения.

В итоге рейтинг онкостационаров за минувшие январь—март выглядит следующим образом:

  1. ГКОБ № 1 — 4,5 балла по медицинской и 4 балла по пациентской части.
  2. МКНЦ имени А.С.Логинова — соответственно 4,3 и 3,8 балла.
  3. МГОБ № 62 — 3,3 и 4,2 балла.
  4. ГКБ имени С.П.Боткина — 3,3 и 3,2 балла.
  5. ММКЦ «Коммунарка» — 3 и 2,4 балла.
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По словам Раковой, рейтинг способствует здоровой конкуренции между больницами, что помогает развитию столичного здравоохранения в целом. «В конечном счете это отражается на качестве медицинской помощи, которую получают москвичи. Открытая же публикация рейтинга помогает пациентам понять, где они могут получить качественную специализированную помощь в столице», — добавила она.

Теги
онкобольные стационар Анастасия Ракова рейтинги Москва
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