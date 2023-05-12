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Горсовет Нью-Йорка запретил дискриминацию полных людей

Горсовет Нью-Йорка одобрил запрет на дискриминацию людей по признакам роста и веса
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Городской совет Нью-Йорка принял закон, который запрещает дискриминацию людей по весу и росту в профессиональной деятельности, жилищной сфере и местах общественного пользования. Об этом сообщается на сайте совета.

«Людям с иным телосложением не только отказывают в работе и повышениях, которых они заслуживают, — им отказывает в самом существовании общество, которое не дает никаких средств правовой защиты от этого откровенного предрассудка», — заявил один из авторов законопроекта Шон Абреу. Он выразил надежду, что примеру Нью-Йорка последуют другие города и федеральное правительство США. «Наши различия делают нас сильнее», — считает член городского совета.

Законы, запрещающие дискриминацию полных людей, есть в штате Мичиган и некоторых отдельных городах США (например, в Сан-Франциско). Федеральный закон об американцах-инвалидах запрещает дискриминацию, основанную на «реальных или видимых физических нарушениях», но, как отмечает Bloomberg, судьи в большинстве случаев отказываются признать лишний вес одним из таких «нарушений».

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в период с 2017-го по март 2020 года от ожирения страдали более 40% взрослых американцев. Самые высокие показатели (49,9%) отмечаются среди темнокожих жителей США, на втором месте (45,6%) граждане латиноамериканского происхождения, на третьем (41,4%) — белые американцы нелатиноамериканского происхождения. Процент людей с ожирением ниже среди людей с высшим образованием.

Теги
Нью-Йорк лишний вес дискриминация рост
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