Украинские митингующие в Вильнюсе облили кетчупом Виктора Шендеровича

Виктор Шендерович (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Писатель Виктор Шендерович (признан иностранным агентом в России), который сейчас выступает с концертным турне в странах Балтии, подвергся нападению людей с флагами Украины в Вильнюсе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Дмитрий Еловский.

На видеозаписи, которую опубликовал журналист, видно, как Шендерович разговаривает с группой людей, обернутых в желто-синие флаги. Один из присутствующих быстро достал банку с кетчупом, брызнул в писателя и ушел.

«Спасибо за содержательный диалог», — ответил Шендерович.

29 апреля он был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» с формулировкой «за осознанное распространение штампов роспропаганды про эфимерных украинцев-нацистов» (орфография источника сохранена).

В карточке Шендеровича приводится его высказывание: «К вам обращаюсь я со смиренной просьбой — унять каким-нибудь образом группу дебилов из Службы безопасности Украины, которые опять задержали в Одессе моего друга, режиссера Михаила Чумаченко. Опять — потому что его уже задерживали как лидера донбасского ополчения! И уже выясняли, что это другой Михаил Чумаченко! И вот опять задержали — и хотя потом отпустили, но уже на двух украинских ресурсах появилась ЕГО ПАСПОРТНАЯ ФОТОГРАФИЯ как лидера донбасского ополчения!»

В итоге анонимные авторы сайта решили, что Шендерович совершил «осознанные деяния против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

В своем телеграм-канале Шендерович сообщил, что на май у него запланировано три концерта в странах Балтии.