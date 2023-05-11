В Красноярском крае автомобиль съехал с дороги и упал в пруд. Видео

Video

В ДТП в Шушенском районе Красноярского края погибли пять человек, сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД. Погибшие — четыре пассажира и водитель — находились в автомобиле Toyota, который полицейские нашли в пруду в районе четвертого километра автодороги с. Каптырево — с. Субботнино. Также на месте происшествия на асфальтовой дороге были обнаружены следы заноса.