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Умер актер из фильма «Экипаж» Анатолий Елизаров

Актер из фильма «Экипаж» и мим Анатолий Елизаров умер на 81-ом году жизни

Умер заслуженный артист России, актер, режиссер и мим Анатолий Елизаров. Ему было 80 лет. О смерти Елизарова сообщил актер Алексей Севастьянов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Восьмого мая 2023 года скончался мой друг Анатолий Елизаров. Всю свою творческую жизнь он посвятил пантомиме», — написал Севастьянов.

Анатолий Елизаров родился 16 февраля 1943 года в Ленинграде. Он учился искусству пантомимы у артиста Рудольфа Славского, а затем учился на факультете режиссеров эстрады в ГИТИС. Выступления Елизарова, в частности, его номера «Художник», «Укротитель удава» и «Горный цветок» высоко оценивались критиками. Актера называли российским Марселем Марсо, который также прославился благодаря успехам в искусстве пантомимы.

Помимо работы мимом, Елизаров был режиссером. Он поставил «Маленького принца», «Голого короля», «Пиноккио или Жизнеописание полена», в 2010 году Елизаров стал режиссером по пластике в спектакле театра «Сфера» «Там же, тогда же». Артист снимался в фильмах, самый известный из них — «Экипаж» 1980 года, режиссер Александр Митта. Также он принял участие в съемках картин «Ансамбль неудачников» (1976), «Давайте без фокусов» (1992), «История жизни и смерти Саскии ван Рейн» (2009).

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