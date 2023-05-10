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Правительство Вьетнама обяжет пользователей Сети подтверждать личность

Фото: Pascal Deloche / Godong / Global Look Press
Фото: Pascal Deloche / Godong / Global Look Press

Правительство Вьетнама обяжет всех пользователей Сети идентифицировать свою личность перед регистрацией, передает радиокомпания The Voice of Vietnam со ссылкой на заявление замминистра информации страны Нгуен Тхань Лама.

Закон поможет следственным органам выявлять злоумышленников, правила распространятся как на местные, так и зарубежные платформы, в том числе TikTok и YouTube. С анонимными аккаунтами будут разбираться отдельно, заявил Нгуен Тхань Лам.

О создании поправок в законе «О телекоммуникациях» стало известно в феврале 2022 года.

Мининформсвязи Вьетнама с 15 по 31 мая проверит TikTok на предмет размещения токсичного и запрещенного контента. Правительство неоднократно заявляло о распространении вредоносных, нежелательных материалов через приложение. Представители TikTok приветствовали инициативу о создании инспекционной группы. «Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать междисциплинарную миссию правительства Вьетнама, потому что это будет прекрасная возможность для TikTok выслушать предложения правительства для улучшения приложения», — сказал представитель TikTok.

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