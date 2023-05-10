Собянин оценил рост промпроизводства в Москве за первый квартал 2023 года

Фото: mos_sobyanin / Telegram

За январь—март 2023 года объем промышленного производства в столице вырос почти на 6% к аналогичному периоду прошлого года, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее Мосстат сообщал, что основной вклад в увеличение показателя внесла обрабатывающая промышленность (плюс 6,4%), тогда как некоторые отрасли (например, водоснабжение и обращение с отходами) показали снижение.

Для сравнения: в целом по России за первый квартал 2023 года индекс промышленного производства снизился на 0,9%. Успехи Москвы Собянин отчасти связывает с пакетом антикризисных мер и системной поддержки столичного бизнеса. К примеру, это программы передачи земли без торгов под масштабные инвестпроекты, снижение для них арендной ставки до 1 руб. в год, налоговые льготы резидентам особой экономической зоны и так далее.

На данный момент в Москве насчитывается 3,5 тыс. промышленных площадок, где трудятся свыше 720 тыс. человек. Основные специализации столичной промышленности — продовольствие, стройматериалы, фармацевтика, медицинские изделия, оптоволокно, лифты и многое другое.