Роберт Де Ниро сообщил о седьмом ребенке

Актер Роберт Де Ниро сообщил, что стал отцом в седьмой раз

Актер Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз. Об этом он сообщил телеканалу ET Canada в преддверии премьеры фильма «О моем отце» и подтвердили его представители. Личность матери и пол ребенка не уточняются.

Де Ниро рассказал, что верит в то, что «нужно быть любящим со своими детьми», и отметил, что ему не нравится устанавливать правила для детей, но иногда «этого не избежать». «Ты всегда хочешь поступить правильно по отношению к детям и оправдать их сомнения, но иногда ты не можешь», — добавил он.

После этого интервьюер начала фразу словами: «Я знаю, что у вас шестеро детей». Де Ниро поправил ее, сказав: «На самом деле семь». «У меня только что родился ребенок», — признался он.

79-летний Роберт Де Ниро был дважды женат. Он удочерил Дрену, дочь своей первой жены — актрисы и певицы Дианы Эббот. В этом браке у них родился также сын Рафаэль.

В отношениях с экс-моделью Туки Смит у актера родились сыновья- близнецы Аарон и Джулиан. Во втором браке — с бывшей стюардессой Грейс Хайтауэр — у де Ниро родились сын Эллиот и дочь Хелен (ей 11 лет, до этого она была младшей из детей актера).