Собянин оценил программу возведения детсадов и школ частными девелоперами

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Менее чем за два года частные застройщики открыли в Москве по новой программе две школы и шесть детсадов, рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Всего же на данный момент город заключил с инвесторами 76 соглашений на возведение 142 образовательных объектов.

С лета 2021 года в Москве применяется специальная форма договора о передаче социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства. Возводя жилой комплекс, девелопер зачастую вынужден строить там и социальные объекты. Это объективно повышает ценность проекта и привлекательность для покупателей, но управление такими объектами основной деятельностью застройщика не является. Поэтому теперь он может безвозмездно передать соцобъект на баланс города.

Поскольку строительство занимает несколько лет, основной поток вводимых в строй объектов начнется только сейчас — поэтому пока открыты всего восемь из 142 запланированных учреждений. Но Москва продолжает развитие программы — по словам Собянина, недавно было подписано очередное соглашение о постройке и передаче городу школы в районе Нагатино-Садовники к 2025 году.