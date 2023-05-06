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Замминистра обороны Украины заявила об испытании Россией нового оружия

Замминистра обороны Украины Маляр: Россия производит и испытывает новое оружие
Анна Маляр
Анна Маляр (Фото: Attila Husejnow / SOPA Images / Sipa USA / Reuters)

Россия налаживает производство оружия и проводит испытания нового вооружения, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона. Видео она поделилась в своем телеграм-канале.

В ответ на вопрос о том, можно ли говорить об активизации воздушных атак или смене тактики российской стороны, она ответила, что в целом никаких изменений нет.

«То, что нам может показаться за какую-то смену тактики, это на самом деле ход войны в соответствии с их возможностями. Увеличиваются возможности, они что-то делают, уменьшаются — они что-то ставят на паузу», — сказала Маляр.

В апреле представитель разработчика «Локационная мастерская» («Локмас») рассказал, что новое противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка» тестируется как на полигонах, так и в зоне военной операции.

По его словам, с начала спецоперации производство противодроновых ружей на «Локмасе» выросло в несколько раз и сегодня исчисляется сотнями ежемесячно. «Степашка» способен глушить все используемые в военной операции на Украине беспилотники двойного назначения.

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