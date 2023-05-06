Ликсутов анонсировал расширение функций «Тройки» на пригородных поездах

До конца мая билет «Кошелек» транспортной карты «Тройка» заработает на двух направлениях подмосковных пригородных электричек — с 15 мая на Павелецком, а с 22 мая — на Ярославском. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Сейчас на этих направлениях на «Тройку» уже можно записать разовые билеты и безлимитные абонементы «Ежедневно», рабочего или выходного дня, — напомнил Ликсутов. — А скоро появится новая возможность — пользоваться и билетом «Кошелек» карты «Тройка», так оплата проезда станет проще и удобнее».

По Павелецкому направлению новым способом можно будет доехать до платформы Расторгуево. По Ярославскому же направлению — до Сергиева Посада, а также по ответвлению на Королев — вплоть до станций Фрязино-Пассажирская и Монино. Стоимость проезда не изменится и будет рассчитана автоматически. В связи с этим в столичном Дептрансе призывают пассажиров не забывать о валидации карты на входе и выходе со станции, иначе «Тройка» будет заблокирована для проезда в пригородных поездах и на МЦД.