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Ракова сообщила о созданной в Москве экосистеме клинисследований лекарств

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В столице сформирована экосистема для проведения клинических исследований лекарственных препаратов с единым центром коммуникации, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Это помогает фармкомпаниям получить доступ ко всей столичной медицинской инфраструктуре.

По словам вице-мэра, таким образом город поддерживает фармацевтическую отрасль в условиях санкционного давления и стремится наладить импортозамещение, чтобы в полной мере обеспечить жителей всеми необходимыми лекарственными препаратами.

Ракова уточнила, что в рамках экосистемы фармкомпании имеют возможность выбрать центр для проведения исследований из почти 90 больниц и поликлиник, в которых работают более 7 тыс. квалифицированных специалистов с сертификатами GCP (Good Clinical Practice, международный этический и научный стандарт планирования и проведения исследований). Таким образом, для проведения клинических испытаний препаратов доступно 80 терапевтических направлений. Кроме того, предусмотрено наличие лабораторий, которые можно преобразовать в централизованную лабораторию для проведения многоцентрового исследования, работают локальные этические комитеты и Московский городской независимый этический комитет, а также телемедицинский центр, позволяющий дистанционно вести наблюдение за добровольцами.

«Главное, у нас функционирует единый цифровой контур между всеми городскими медицинскими организациями, что обеспечивает качество и безопасность исследования, позволяет врачам иметь доступ ко всей информации о пациенте, при необходимости предварительно формировать по заданным критериям базу пациентов, которые потенциально могут стать добровольцами», — подчеркнула заммэра.

По словам Раковой, ключевым центром коммуникации в этой системе служит Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Он помогает всем звеньям системы работать «бесшовно», как единому организму. Такая экосистема позволяет фармкомпаниям запускать клинические исследования в максимально сжатые сроки, со стороны же городских властей компании могут получать как организационную, так и финансовую поддержку.

Одним из ярких примеров организации работы московской экосистемы служит скорость набора и проведения клинического исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V». Благодаря слаженной работе всего за 3,5 месяца столица провела предварительное обследование (скрининг) более 113 тыс. человек и включила в исследование более 33 тыс. добровольцев.

Вице-мэр добавила, что с прошлого сентября за помощью от города в проведении клинических исследований обратились семь фармкомпаний, которые суммарно проводят 16 исследований.

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По словам Раковой, единый цифровой контур не только обеспечивает четкую бесперебойную работу всей экосистемы, но и дает уникальные возможности. «Например, с помощью Единой цифровой платформы при согласии добровольца мы можем показывать всем нашим медорганизациям (поликлиникам, больницам, скорой), что человек, обратившись к ним за помощью, является участником клинического исследования. Это поможет врачам при осмотре уделить внимание важным аспектам и при необходимости связаться с исследовательским центром», — сообщила она.

«Единая цифровая платформа московского здравоохранения дает возможность быстрого и качественного отбора пациентов, подходящих для включения в исследование, а также более эффективного мониторинга состояния их здоровья, в том числе с использованием телемедицинских технологий», — добавляет главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

В Москве действие программы комплексной поддержки проведения клинических исследований новых лекарственных препаратов на базе городских медучреждений в прошлом декабре продлил столичный мэр Сергей Собянин. Программа включает как организационную помощь (подбор городских медорганизаций для проведения исследований, добровольцев, помощи в формировании исследовательской команды, юридическое сопровождение), так и финансовую — для препаратов, имеющих особо важное значение для столичного здравоохранения.

Теги
исследования фармацевтика Анастасия Ракова Москва Департамент здравоохранения
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