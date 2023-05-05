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Собянин назвал имя учителя года в Москве

Сергей Валюгин
Сергей Валюгин (Фото: mos_sobyanin / Telegram)

Преподаватель русского языка и литературы в Школе имени Достоевского Сергей Валюгин стал победителем ежегодного конкурса «Учитель года Москвы». Это значит, что осенью он будет представлять столицу уже на всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2023». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На конкурс преподаватели выходили со своими методическими наработками. Так, Валюгин является автором учебной методики «Шестое чувство». Суть его заключается в глубинном и всестороннем осмыслении произведения с привлечением исторического и биографического контекста и со ссылкой на другие работы того же автора. Всего в городском этапе конкурса участвовали 345 преподавателей, восемь учителей вышли в суперфинал.

Теги
учитель всероссийский конкурс Москва Сергей Собянин
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