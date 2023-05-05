Собянин рассказал о начале реставрации павильона «Карелия» на ВДНХ

Фото: mos_sobyanin / Telegram

Столичные реставраторы приступили к обновлению павильона № 67 «Карелия» (также известен как «Советская печать») на ВДНХ — это будут первые подобные работы в здании с момента его возведения в 1954 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: mos_sobyanin / Telegram

Павильон «Карелия» фасадом выходит на площадь с фонтаном «Дружба народов» и выделяется деревянным резным фронтоном с четырьмя деревянными скульптурами — дань богатой лесами Карело-Финской ССР, чьи достижения по задумке должны были там экспонироваться. После упразднения КФССР тематика павильона несколько раз менялась, пока с 1967 года там не обосновалась экспозиция «Советская печать».

Фото: mos_sobyanin / Telegram

По словам Собянина, из-за регулярной смены экспозиций изначальный внутренний декор был утерян, и теперь реставраторам предстоит его восстановить. Работы коснутся и экстерьера: специалисты займутся кровлей и фасадами, отреставрируют деревянный фронтон по отдельно разработанной методике. Также реставраторы воссоздадут лепной декор, дверную фурнитуру и полы из метлахской плитки.