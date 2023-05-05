Титов не поддержал законопроект о финансовых пирамидах

Борис Титов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов не поддержал новый законопроект о повышении ответственности за организацию финансовых пирамид. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Титова.

Бизнес-омбудсмен заявил, что «необходимость увеличения сроков наказания, а также криминализации деяний, которые сейчас относятся к административным правонарушениям», не аргументирована. Титов отметил, что в новом законопроекте «криминализируется организация деятельности по извлечению дохода из привлекаемых средств без использования этих средств на предпринимательскую деятельность». По его мнению, такая формулировка вызывает вопросы, потому что непонятно, «должен ли доход быть извлечен лицом, привлекаемым к уголовной ответственности, либо достаточно извлечения дохода рядовыми вкладчиками финансовой пирамиды».

Помимо этого, Титов отметил, что проектируемая статья 172.4 УК (реклама финансовой пирамиды) не объясняет, должен ли распространитель «заведомо обладать информацией о том, что рекламируемое образование является финансовой пирамидой, а не добросовестным инвестиционным проектом».

В апреле в Госдуму глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков внес законопроект, в рамках которого за создание финансовых пирамид можно будет получить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Помимо этого, предлагается также ввести уголовную ответственность за рекламу финансовых пирамид.