«Известия» узнали о предложении бизнеса уничтожать поддельные товары

Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС) предложила уничтожать все промышленные и потребительские товары, которые признают фальсификатом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на поправки к закону «О техническом регулировании», подготовленные ассоциацией.

Под фальсификатом авторы поправок понимают продукцию, в составе которой намеренно отражена неполная или недостоверная информация.

В середине апреля рабочая группа по незаконному обороту товаров, которая готовит темы для обсуждения на госкомиссии по незаконному обороту продукции при Минпромторге, рассмотрела эти поправки.

Материал дополняется