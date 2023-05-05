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«Известия» узнали о предложении бизнеса уничтожать поддельные товары

«Известия»: бизнес предложил уничтожать поддельные промышленные и потребительские товары

Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС) предложила уничтожать все промышленные и потребительские товары, которые признают фальсификатом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на поправки к закону «О техническом регулировании», подготовленные ассоциацией.

Под фальсификатом авторы поправок понимают продукцию, в составе которой намеренно отражена неполная или недостоверная информация.

В середине апреля рабочая группа по незаконному обороту товаров, которая готовит темы для обсуждения на госкомиссии по незаконному обороту продукции при Минпромторге, рассмотрела эти поправки.

Материал дополняется

Теги
уничтожение фальсификата фальсификат потребительские товары
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