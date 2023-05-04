Ликсутов спрогнозировал рост пассажиропотока на городском транспорте

Максим Ликсутов (Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы)

В ближайшие 10–15 лет количество пользователей городского транспорта вырастет на 10–15%, сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам главы столичного Дептранса, в приоритете у горожан будут рельсовые виды транспорта, такие как метрополитен и Московские центральные диаметры (МЦД). На данный момент в Москве примерно 70% людей выбирают для ежедневных поездок городской транспорт, а 30% пользуются личным. По мнению Ликсутова, владельцы частных машин постепенно перейдут на электротягу.

«Я лично верю в электромобиль, — подчеркнул вице-мэр. — Наш опыт с электробусами показал, что это удачное решение. Машина отлично зарекомендовала себя и зимой, и летом — никакого дизеля и биодизеля, прогревается в три раза быстрее, чем дизельная зимой».

Также Ликсутов предположил, что часть рельсового транспорта — трамваи, а также поезда на московском центральном кольце — будут беспилотными. При этом цели перейти на беспилотное управление в метро нет. По мнению заммэра, человек намного лучше справляется с управлением поездом, особенно в условиях коротких интервалов движения.

Поэтому ожидать распространения беспилотных машин настолько, что они будут оказывать заметное влияние на транспортную систему столицы, в ближайшее время не стоит. Однако, по мнению Ликсутова, личный автотранспорт в будущем достигнет такой стадии совершенства, что не будет позволять водителям нарушать правила. Благодаря этому пропускная способность городских дорог увеличится в первую очередь из-за отсутствия аварий. Ведь, по статистике, любое ДТП сокращает пропускную способность даже четырехполосной магистрали примерно на 30–40%.

Кроме того, глава Департамента транспорта усомнился, что для оплаты проезда в городском транспорте понадобится покупка билета: «Носитель с большой долей вероятности перейдет в область цифровой биометрической системы — когда ваше лицо будет позволять вам заключать договор о перевозке».

Тем не менее отказываться от традиционных носителей столичные власти в ближайшее время пока не намерены.