Полиция Уфы начала проверку из-за избиения голой женщины на улице

Полиция в Уфе начала проверку из-за избиения голой женщины во дворе жилого дома

Фото: Никита Попов / РБК

Полиция Уфы начала проверку из-за драки двух женщин во дворе жилого дома, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Башкирии.

Телеграм-канал «Честно говоря» опубликовал видео, на котором женщина за волосы вытаскивает из подъезда голую девушку, а затем бьет ее ногами по голове. Нападавшая спрашивает лежащую на земле, не стыдно ли ей.

Драку заметила соседка и стала кричать из окна, чтобы женщина остановилась: «Не делай так, ты ведь убьешь ее». «Убью! [Нечего] с моим мужем лежать», — ответила она и продолжила пинать девушку по голове».

В полиции уточнили, что конфликт произошел во дворе дома на улице Бабушкина. Личности женщин установили, причины конфликта выясняются.