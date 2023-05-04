Собянин поделился планами обновления парка трамваев в Москве

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Одним из важнейших элементов городской транспортной среды является трамвай, который ежедневно перевозит около 600 тыс. пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Поэтому перед столичными властями стоит задача по обновлению трамвайного парка, расширению маршрутной сети, обустройству путей и платформ, чем и планируется заняться в ближайшие годы.

«В апреле 2024 года московскому трамваю исполнится 125 лет, — подчеркнул глава города. — В начале нынешнего века многим казалось, что время трамвая прошло. Из-за роста числа автомобилей маршрутная сеть постоянно сокращалась. Лично я никогда не разделял пессимизма по поводу перспектив трамвайного движения».

Как отметил Собянин, трамвай является одним из экологичных видов транспорта, а по вместимости и эффективности ему нет равных, за исключением метро. Один вагон «Витязь-Москва», состоящий из трех секций, способен заменить до 200 автомобилей.

«Трамвай уместен везде. Он одинаково хорош для небольших исторических улочек и широких проспектов. Трамвайные пути могут проходить через парк, и это не создаст никаких проблем для экологии леса», — добавил мэр.

Трамвай стал намного быстрее за счет обособления путей: 70% рельсов идет отдельно от автодорог. В ближайшее время этот показатель увеличится до 80%. За прошедшие два года в столице обновили 50 км трамвайных путей. Вагоны стали ездить гораздо плавнее, а шум от движения уменьшился на 20%. Кроме того, во время ремонта используют экологичные шпалы из переработанного пластика, которые прочнее деревянных.

К успешно работающим участкам путей добавляются новые маршруты. Трамваи вернули к Белорусскому и Павелецкому вокзалам, а также на Авиамоторную, Солдатскую улицы и Госпитальный Вал. Были открыты маршруты от метро «Бульвар Рокоссовского» до Курского вокзала и от метро «Сокольники» до Пролетарской улицы, Дубровки и Угрешской.

Также в городе обустраивают приподнятые посадочные платформы, которые находятся на одном уровне с полом трамвая. Всего таких остановок в городе уже свыше 370. Они, как и трамваи, также оборудуются разъемами с зарядками, цифровыми табло и экранами, что позволяет пассажирам точнее рассчитать время в пути.

Столичный градоначальник уточнил, что за последние шесть лет Москва приобрела более 500 трехсекционных и односекционных трамваев российского производства, а в ближайшее время столица закупит еще 150 односекционных вагонов. По его словам, немаловажным в обновлении стал и экономический аспект, так как закупка нового транспорта позволяет создать новые рабочие места в столице и помогает в развитии транспортного машиностроения.

Мэр подчеркнул, что в новых трамваях действует бестурникетная система, которая позволяет гражданам экономить до 25 минут времени в пути.

Собянин напомнил, что с 2014 года в Москве ежегодно проводится парад, участие в котором принимают разные поколения трамваев. Москвичи и гости столицы приходят на мероприятие и изучают транспорт, который выходил на улицы столицы.

В мае будут организованы регулярные экскурсии на ретротрамвае «Татра Т2». Пассажиры будут не только изучать столичные виды, но и в ходе экскурсии смогут узнать больше об истории города и трамвая. Собянин сообщил, что экскурсионный маршрут будет проходить от Волочаевской улицы до метро «Чистые пруды».

«У московского трамвая славное прошлое и прекрасное будущее. Без него просто невозможно представить себе нашу Москву», — резюмировал Сергей Собянин.