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Мишель Обама открыла компанию по производству здорового питания для детей

Мишель Обама открыла компанию PLEZi Nutrition для борьбы с детским ожирением
Мишель Обама
Мишель Обама (Фото: Amy Sussman / Getty Images)

Жена бывшего президента США Барака Обамы Мишель стала сооснователем компании по производству и продаже продуктов питания и напитков для детей PLEZi Nutrition, сообщает The Wall Street Journal.

PLEZi Nutrition — продолжение работы бывшей первой леди по борьбе с детским ожирением и улучшению здоровья детей в рамках кампании «Let’s Move!».

«Мы надеемся не только обеспечить детей полезными и вкусными напитками и продуктами, но и начать гонку за лидерство, которая изменит всю пищевую промышленность», — говорится в заявлении Мишель Обамы, опубликованном на сайте компании.

Первым продуктом PLEZi Nutrition стал напиток для детей от шести до 12 лет без добавления сахара, но с большим количеством питательных веществ, таких как калий и клетчатка. На странице одного из напитков указано, что в одной бутылке объемом 237 мл содержится 2 г клетчатки, а также приводится подробный состав напитка, который называют «альтернативой соку».

Напитки PLEZi продаются по цене около $3,89 (около 300 руб.) за упаковку из четырех штук, пишет WSJ. По словам руководителей компании, Мишель Обама будет участвовать в маркетинговых и образовательных мероприятиях и инициативах под брендом PLEZi, но не будет фигурировать в рекламе самих продуктов.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний за период 2017–2022 годов, в США 19,7% детей в возрасте от двух до 19 лет страдают ожирением. Из них больше всего страдают от ожирения дети в возрасте от 12 до 19 лет (22,2%). В январе Американская академия педиатрии рекомендовала предлагать детям в возрасте 12 лет с ожирением препараты для снижения веса, а подростков в возрасте 13 лет и старше с тяжелым ожирением направлять к хирургам для оценки того, являются ли они кандидатами на бариатрическую операцию (хирургическое изменение желудка, кишечника или обоих с целью вызывать потерю веса).

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Теги
Мишель Обама Дети детское питание ожирение
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