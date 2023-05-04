Дептранс предупредил о перекрытии движения в центре Москвы 4 мая

Дептранс: 4 мая в Москве перекроют движение на участке Садового кольца и улицах в центре

В Москве 4 мая с 16:30 будет закрыто движение на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на части Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Также движение будет перекрыто:

с 17:30 — на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных;

с 22:30 — на улицах Большая Садовая, Новый Арбат и на Большом Каменном мосту;

с 23:30 — на улицах Большая Полянка, 2-я Брестская, Новый Арбат, на участке Садового кольца, а также на Волгоградском проспекте.

Кроме того, в местах ограничений до 13:00 9 мая будет запрещена парковка.

Также с 16:30 4 мая до 3:00 5 мая в переулках Маяковского и Марксистский, а также на улицах Александра Солженицына и Таганская будет организовано двустороннее движение.