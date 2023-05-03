Собянин анонсировал реконструкцию ледового дворца «Крылатское»

Фото: mos_sobyanin / Telegram

Столичная мэрия приняла решение провести капитальный ремонт ледового дворца «Крылатское», работы должны занять несколько месяцев и завершиться к сентябрю 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Спорткомплексу «Крылатское» уже почти 20 лет — ледовый дворец был открыт в 2004 году, с тех пор там неоднократно проходили международные и российские соревнования, в первую очередь по конькобежному спорту и хоккею с мячом. С 2020 года в «Крылатском» размещали больных с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Теперь же власти столицы планируют вернуть на арену проведение спортивных и культурных мероприятий. Капремонт будет включать в себя: