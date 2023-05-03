Собянин рассказал о ходе реконструкции Боткинской больницы

До конца 2023 года столичные власти планируют завершить реконструкцию Боткинской больницы и открыть там один из шести флагманских центров экстренной помощи. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Открытие флагманских центров при столичных ГКБ — важная часть модернизации системы здравоохранения Москвы. В разных частях города, покрывая тем самым всю Москву, будут работать шесть скоропомощных стационаров, оснащенных по последнему слову техники. Так, по словам Собянина, в Боткинском флагмане будут оборудованы девять разнопрофильных операционных и даже вертолетная площадка.

Флагманы создаются по новейшему стандарту экстренной помощи, который также включает в себя «триаж» (разделение пациентов по потокам в зависимости от тяжести состояния), четкие алгоритмы для бригады врачей, заботу об эмоциональном состоянии больных и их близких и многое другое. На данный момент в столице уже работают два флагмана — при ГКБ им. В.В. Вересаева и НИИ им. Н.В. Склифосовского.

Помимо создания флагмана в Боткинской больнице завершается реконструкция двух корпусов — 9-го (хирургического) и 20-го (где расположится городской урологический центр). «В результате Боткинская больница станет одной из самых современных и высокотехнологичных в городе, где пациенты смогут получать практически все виды медицинской помощи», — заверил Собянин. К ремонту еще трех корпусов планируется приступить в 2024 году.