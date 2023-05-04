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Ликсутов оценил работу системы оплаты банковскими картами в метро Москвы

Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Количество оплат банковскими картами на турникетах столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) в марте выросло на 55% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в марте 2022 года банковскими картами на турникетах оплатили проезд более 12,7 млн раз, а спустя год — свыше 19,6 млн раз.

По словам вице-мэра, столичные власти обновили почти 4 тыс. турникетов в метро и на МЦК. Благодаря этому воспользоваться банковской картой можно на каждом турникете, а не только на тех, что расположены по краям.

«Новое оборудование произведено российской компанией и работает на отечественном программном обеспечении, — подчеркнул Ликсутов. — Лучшие в мире инновационные решения в городском транспорте мы внедряем по задаче мэра Москвы».

Кроме того, по поручению Собянина столичный департамент транспорта создает доступную среду в городском транспорте. В частности, чтобы помогать людям, у которых есть проблемы при передвижении в городском транспорте, с 2013 года работает Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Глава департамента уточнил, что в этом году сотрудники ЦОМП приняли уже более 19 тыс. заявок на сопровождение.

Ранее Ликсутов рассказал о внедрении современных технологий на Большой кольцевой линии (БКЛ), благодаря которым установлено 423 обновленных турникета на вход. Сейчас на каждую станцию БКЛ можно пройти по биометрии, а скоро будет доступна оплата телефоном через Систему быстрых платежей (СБП).

«Мы внедряем самые современные и технологичные сервисы, чтобы поездки горожан становились еще удобнее и безопаснее», — сообщил заммэра по вопросам транспорта.

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Московский метрополитен бесконтактные платежи Максим Ликсутов Москва
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