Ракова рассказала о применении столичных нейросетей медиками ЯНАО

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В рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину алгоритмами, которые применяют московские рентгенологи, проанализированы более 27 тыс. исследований пациентов Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, московская платформа HUB Telemed позволяет рентгенологам ЯНАО работать с семью сервисами искусственного интеллекта по четырем направлениям исследований: флюорография, рентгенография, а также компьютерная томография органов грудной клетки и маммография. «Количество медорганизаций, в которых используют нейросети для описания снимков, в регионе за полгода увеличилось до 14», — уточнила Ракова.

Доступные столичным специалистам возможности искусственного интеллекта используются в ЯНАО для анализа лучевых исследований пациентов уже полгода. За это время около 80 рентгенологов региона начали пользоваться алгоритмами, которые автоматизируют рутинные процессы и экономят время врача. Специалисты столичного Центра диагностики и телемедицины депздрава Москвы сопровождают процесс и контролируют качество работы нейросетей.

По словам директора центра Юрия Васильева, Москва готова делиться накопленным опытом и открыта к сотрудничеству с другими регионами страны. «Наши специалисты ежедневно проводят научную и аналитическую работу по отбору, тестированию, внедрению лучших разработок, — подчеркнул Васильев. — Использование компьютерного зрения в медицине позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностические процедуры, а также предоставляет врачам информацию для постановки точных диагнозов».

Сегодня искусственный интеллект помогает находить признаки заболеваний по 20 направлениям, а количество обработанных с его помощью лучевых исследований уже превысило 9 млн. В эксперименте участвуют около 150 медицинских организации и 20 IT-компаний — разработчиков и поставщиков сервисов искусственного интеллекта.

Нейросети помогают находить на снимках лучевых исследований признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса, а также рака молочной железы, грыж позвоночника, плоскостопия и других заболеваний.