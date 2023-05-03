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Ракова анонсировала лекции популярных психологов для школьников Москвы

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти впервые организуют «Лекторий московского школьника», чтобы психологически поддержать выпускников московских школ на финишной прямой подготовки к экзаменам. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Лекторий будет включать в себя цикл из четырех открытых бесплатных лекций с известными психологами и ведущими учеными.

По словам вице-мэра, специалисты помогут ребятам понять, как не теряться в стрессовых ситуациях, какие существуют техники борьбы с тревогой, как найти контакт с близкими и где получить психологическую поддержку.

«В этом году столичные школьники начали по-новому готовиться к ЕГЭ в школах. У них появилось больше времени и возможностей на изучение тех предметов, которые нужны им на экзаменах, — подчеркнула Ракова. — Кроме изменений учебного процесса по просьбе детей мы дали им инструменты для психологического комфорта и спокойствия».

Первую лекцию 15 мая в 17:00 на площадке «Известия HALL» проведет Михаил Лабковский — психолог с 40-летним стажем, автор многих книг и популярного блога о психологии. Он расскажет о том, как чувствовать себя счастливым даже в непростых жизненных ситуациях, находить и сохранять ресурсное состояние для решения важных задач.

Вторая встреча запланирована на 21 мая. В 14:00 в амфитеатре в парке «Зарядье» нейробиолог, профессор биофака МГУ Вячеслав Дубынин выступит с лекцией «Мозг всемогущий! Инструкция к применению». Он даст представление об особенностях работы мозга в стрессовых ситуациях, даст ценные рекомендации, как справиться с этим состоянием и успокоиться одной силой мысли.

28 мая в 14:00 на площадке центра современного искусства «Винзавод» пройдет третья встреча в рамках лектория — «Как слышно? Прием! Или как договориться друг с другом». Семейный психолог, телеведущая и автор книг Виктория Дмитриева расскажет, как детям и родителям наладить общение без упреков и оскорблений, а также как сохранить психологическое равновесие в семье не только во время подготовки выпускника к экзаменам, но и в другие сложные периоды жизни.

Завершится цикл 4 июня в 14:00 в амфитеатре в парке «Зарядье» лекцией практикующего психолога, кандидата психологических наук, автора книг, многодетной мамы и блогера Ларисы Сурковой о том, почему важно не оставаться в одиночестве в сложный период и к кому обратиться за поддержкой.

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Модераторами лекций станут резидент шоу Comedy Club на ТНТ Андрей Бебуришвили, музыкант, поэтесса и блогер Mary Gu и другие популярные артисты и блогеры. Они поделятся своим опытом сдачи ЕГЭ и других экзаменов, расскажут интересные истории из своей школьной жизни.

Лекторий пройдет в рамках нового формата обучения старшеклассников с акцентом на подготовку к ЕГЭ в школах. Участие в мероприятии бесплатное, прямые трансляции доступны как онлайн, так и в записи на портале «Школа.Москва».

Вице-мэр Ракова также отметила, что в столице с этого учебного года уже работает программа психологической поддержки одиннадцатиклассников. В частности, в Московской электронной школе специально для выпускников опубликовали ролики с советами столичных психологов.

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