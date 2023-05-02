Погоня полиции в Феодосии за машиной. Видео

Под Феодосией в Крыму водитель сотрудники ГИБДД бросились в погоню за автомобилем, водитель которого пытался скрыться от полицейских. В селе Ближнее инспекторы ДПС 30 апреля увидели автомобиль Nissan, заподозрили что водитель пьян и потребовали остановиться. Водитель попытался скрыться и не остановился по требованию. По колесам его автомобиля открыли огонь. Машина во время погони перевернулась у села Подгорное, водитель погиб. Сейчас следователи проводят проверку, сообщили в СК по Крыму и Севастополю.

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