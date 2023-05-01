Умер народный артист России Георгий Демуров

Георгий Демуров (Фото: drama.nnov.ru)

Народный артист России и бывший художественный руководитель Нижегородского академического театра драмы Георгий Демуров умер в возрасте 82 лет, сообщается на сайте театра.

«Ушел из жизни великий артист и добрый, светлый, с прекрасным чувством юмора, с лукавинкой и глубинной мудростью человек. Светлая память о Георгии Сергеевиче Демурове навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Прощание с артистом состоится 3 мая с 12:00 до 13:00 в зале Нижегородского театра драмы.

Георгий Демуров родился 13 ноября 1940 года в Тбилиси. Учился в студии Тбилисского театра русской драмы имени Грибоедова, после чего с 1959 по 1961 год там же и работал. Затем Демуров поступил в Горьковское театральное училище (сейчас — Нижегородское театральное училище) и окончил его в 1966 году.

В 1965 году его пригласили в труппу Нижегородского академического театра драмы имени Горького, где он сыграл более 150 ролей. С 2004 по 2012 год был его художественным руководителем. В 1983 году Демурову присвоили звание «Заслуженный артист России», в 1996-м — «Народный артист России».