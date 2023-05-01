Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
Сошедший с рельсов поезд в Брянской области был белорусским Политика, 17:25
Медведев сыграет с Карацевым за выход в четвертьфинал «Мастерса» Спорт, 17:13
Вице-премьер Украины поспорила с омбудсменом о российских паспортах Политика, 17:05
На край света или инвестиции: на что потратить годовой бонус РБК и Цифра брокер, 17:03
Умерла вдова автора песен для «Бриллиантовой руки» Дербенева Общество, 17:01
JPMorgan купит рухнувший First Republic Bank Финансы, 16:49
Баскетболисты ЦСКА впервые в истории не вышли в финал Единой лиги ВТБ Спорт, 16:46
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Одного из самых титулованных паралимпийцев Британии посадили за наркотики Спорт, 16:43
Рогов заявил о завершении переброски Киевом войск в Запорожскую область Политика, 16:20
Как выглядит премиальный электрокроссовер Voyah снаружи и внутри РБК Стиль и Voyah, 16:18
Ахмадуллина сравнила Зайцева с Диором, Шанель и Сен-Лораном Общество, 16:14
Yonhap сообщил о предстоящем визите замглавы МИД Южной Кореи в Москву Политика, 15:58
На пути кортежа генпрокурора Болгарии произошел взрыв Политика, 15:53
Япония развернула Patriot PAC-3 из-за планов КНДР запустить спутник Политика, 15:38
Общество ,  
0 

Умерла вдова автора песен для «Бриллиантовой руки» Дербенева

Умерла вдова автора песен для «Кавказской пленницы» и «Бриллиантовой руки» Вера Дербенева
Вера Дербенева
Вера Дербенева (Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press)

Вера Дербенева, вдова поэта и автора песен к фильмам «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Леонида Дербенева, умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщила РБК дочь Дербеневой Елена.

«Мама умерла вчера [30 апреля] около девяти часов утра. Видимо, это осложнения ковида, скорее всего, тромб. Внезапно это случилось, ей уже лучше становилось», — рассказала Елена Дербенева.

Ранее знакомые Дербеневой сообщали «МК», что несколько дней назад ее доставили в больницу в отделение для больных коронавирусом; сперва ей стало лучше, а потом ее состояние усугубилось.

Прощание с Верой Дербеневой состоится 4 мая в 10:00 в Церкви знамения Божией Матери в Москве, похороны пройдут на Востряковском кладбище, там же похоронен ее муж.

Вера Дербенева родилась 13 января 1935 года. С Леонидом Дербеневым она познакомилась в 1958 году, тогда она работала во Всесоюзном научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта, через год они поженились. В сентябре 1960 года у пары родилась дочь Елена.

Леонид Дербенев был известен своими стихами, которые потом стали песнями к фильмам Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» («Остров невезения», «Помоги мне», «Песня про зайцев»), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» («Песенка о медведях»), «Иван Васильевич меняет профессию» («Разговор со счастьем», «Маруся», «Звенит январская вьюга») и т.д.

Теги
новости автор поэт
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter