Умерла вдова автора песен для «Бриллиантовой руки» Дербенева

Вера Дербенева (Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press)

Вера Дербенева, вдова поэта и автора песен к фильмам «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Леонида Дербенева, умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщила РБК дочь Дербеневой Елена.

«Мама умерла вчера [30 апреля] около девяти часов утра. Видимо, это осложнения ковида, скорее всего, тромб. Внезапно это случилось, ей уже лучше становилось», — рассказала Елена Дербенева.

Ранее знакомые Дербеневой сообщали «МК», что несколько дней назад ее доставили в больницу в отделение для больных коронавирусом; сперва ей стало лучше, а потом ее состояние усугубилось.

Прощание с Верой Дербеневой состоится 4 мая в 10:00 в Церкви знамения Божией Матери в Москве, похороны пройдут на Востряковском кладбище, там же похоронен ее муж.

Вера Дербенева родилась 13 января 1935 года. С Леонидом Дербеневым она познакомилась в 1958 году, тогда она работала во Всесоюзном научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта, через год они поженились. В сентябре 1960 года у пары родилась дочь Елена.

Леонид Дербенев был известен своими стихами, которые потом стали песнями к фильмам Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» («Остров невезения», «Помоги мне», «Песня про зайцев»), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» («Песенка о медведях»), «Иван Васильевич меняет профессию» («Разговор со счастьем», «Маруся», «Звенит январская вьюга») и т.д.