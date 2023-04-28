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В Непале нашли россиянина, которого потеряли после видео с носорогом

В Непале нашли россиянина, которого потеряли после видео с носорогом
Video

Россиянин, пропавший в Непале, найден живым и невредимым. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь посольства России в Непале Алекандр Ивашёв.

«Инцидента не было, связь с родственниками восстановлена. Были проблемы с тем, чтобы выйти с ним на связь, но никакого столкновения с носорогом не было, он жив невредим. Он прислал своим друзьям это видео, после перестал выходить на связь. Нам остается только догадываться, зачем он так сделал. То, что он вышел на связь, нам сообщили его родители, мы передали полиции, что тревога ложная», — уточнил Ивашёв.

Ранее о том, что в Непале пропал россиянин Денис Банкин, сообщал телеграм-канал Baza. Россиянин поехал в национальный парк Читван, где встретил носорога. Он увидел животное в лесу и попытался убежать.

Он успел отослать видео, на котором видно носорога, который начинает бежать за россиянином. Baza сообщала, что о его судьбе дальше ничего не было известно.

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