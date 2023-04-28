На Миусском кладбище поставили памятник Валерию Гаркалину

На Миусском кладбище в Москве открыли памятник актеру Валерию Гаркалину. Об этом сообщила пресс-служба ГИТИСа, где артист преподавал с 2002 года.

Скульптуру создала «Студия Согоян». Один из авторов — Михаэль Согоян — рассказал, что концепцию и модель он разработал вместе с братом Ваге Согояном, после чего замысел был воплощен в короткие сроки. Памятник установят рядом с местом захоронения Гаркалина.

«Задача была непростой, так как участок для установки — очень компактный, угловой, не имеющий четких геометрических очертаний, тесно примыкающий к оградам других памятников. Помимо этого, он смещен от главной пешеходной артерии», — отметил Михаэль Согоян.

В создании мемориала участвовала дочь актера Ника Гаркалина — она рассказала скульпторам «много подробностей о личности Валерия Борисовича».

Валерий Гаркалин умер 20 ноября 2021 года от последствий коронавируса. Ему было 67 лет.

Актер наиболее известен ролями в картинах «Ширли-Мырли», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый». Всего он снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Участвовал в театральных постановках «Шизофрения, как и было сказано», «Укрощение строптивой», «Ревизор», «Клоп», «Гамлет», «Моцарт и Сальери», «Козленок в молоке», «Трактирщица», «Ботинки на толстой подошве», «Все. Все? Все!», «Золото» и других.

В 2008 году Гаркалину было присвоено звание народного артиста России.