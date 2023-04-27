Пробки в Москве достигли десяти баллов

«Яндекс.Карты»: пробки в Москве перед майскими праздниками достигли десяти баллов

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В Москве перед длинными майскими выходными образовались десятибалльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Движение транспорта в Москве вечером 27 апреля затруднено: по состоянию на 19:30 мск сохранялись заторы на большинстве центральных улиц, Третьем транспортном кольце и МКАД.

На севере дорожных заторов меньше, участок от Долгопрудного до Новокосино, судя по картам, едет.

Городской департамент транспорта оценил масштаб пробок в девять баллов.

Движение в центре города также ограничено по решению властей. Проезд перекрыт в следующих местах:

в Большом Путинковском переулке, на улице Малая Дмитровка и на Пушкинской площади;

на Новинском бульваре, Волгоградском проспекте и в Оружейном переулке;

на улицах Петровка, Тверская, Моховая, а также на Кремлевской, Устьинской, Кадашевской набережных.

Кроме того, в 22:30 мск движение перекроют на улице Новый Арбат, Большом Каменном мосту и Большой Садовой улице. С 23:30 проехать будет нельзя по участку Садового кольца, Новому Арбату, Большой Полянке и Волгоградскому проспекту.

Парковать машины на этих улицах запрещено до 3:00 28 апреля.

В качестве причины ввода ограничений на сайте департамента указано проведение кинофестиваля и мероприятий, суть последних не раскрывается.

Ситуация на дорогах, по прогнозу «Яндекс.Карт», начнет улучшаться около 21:00 мск. Сервис оценивает масштаб пробок к этому времени в семь баллов. К 22:00 мск заторы будут достигать пяти баллов, а спустя час — двух.