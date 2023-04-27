Мэрия Москвы анонсировала конкурс на постройку офисного здания в Котловке

Вид на район Котловка (Фото: glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори)

Столичные власти объявили о планах найти инвестора для строительства офисного здания с кафе в районе Котловка. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Речь идет о земельном участке по адресу: Нагорная улица, владение 6. Там планируется возвести трехэтажное здание высотой не более 15 м и площадью не более 1,5 тыс. кв. м. «В самом здании мы предполагаем размещение офисов, а также кафе. Тем самым в районе появится новое место приложения труда, а также точка общественного питания, которые разнообразят городскую среду», — подчеркнула Княжевская.

Сам проект здания еще не утвержден — этим займутся ближе ко времени проведения торгов, на которых будет определен инвестор-застройщик. Ранее столичное правительство в лице мэра Сергея Собянина утвердило проект изменений в правила землепользования и застройки на данном конкретном участке.