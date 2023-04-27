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Умер актер и режиссер Евгений Басилашвили

Умер актер и бывший худрук волгоградского Театра юного зрителя Евгений Басилашвили

Актер и режиссер, бывший художественный руководитель Тбилисского русского театра юного зрителя и Волгоградского театра юного зрителя Евгений Басилашвили умер в возрасте 82 лет, пишет волгоградское агентство Oblvesti со ссылкой на собственные источники. В «Волгоградском ТЮЗе» РБК подтвердили информацию о смерти Басилашвили. Также в театре уточнили, что прощание с актером состоится 28 апреля в 11 часов

По данным собеседников Oblvesti, у режиссера остановилось сердце на фоне обширного коронавирусного поражения легких.

Евгений Басилашвили был заслуженным артистом Грузинской ССР и членом Союза театральных деятелей России. Он окончил Грузинский государственный театральный институт, с 1960-х годов работал актером и режиссером Тбилисского русского ТЮЗа. В 1988 году он стал жить в Волгограде и до 1995 года занимал должность главного режиссера и художественного руководителя Волгоградского театра юного зрителя. С 1995 года преподавал во ВГИИКе.

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