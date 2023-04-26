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Умер режиссер мультфильма «Про Веру и Анфису» Валерий Фомин

Режиссер мультфильма «Про Веру и Анфису» Валерий Фомин умер на 85-м году жизни
Валерий Фомин
Валерий Фомин (Фото: kapkov1912 / Telegram)

Режиссер-мультипликатор Валерий Фомин, автор анимационных проектов Свердловской киностудии умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в своем телеграм-канале.

«Умер Валерий Иванович Фомин — блистательный режиссер, прародитель свердловской анимации», — говорится в сообщении. Причина и место смерти не названы.

Валерий Фомин родился 15 апреля 1939 года в Екатеринбурге. С 1971 года работал на Свердловской киностудии. Его первый мультфильм — «Про Веру и Анфису» — создан по мотивам повести Эдуарда Успенского, он рассказывают историю девочки Веры и ее подружку-обезьянку Анфису. Также Фомин срежиссировал мультфильмы «По щучьему велению» и «Сказка о Комаре Комаровиче». В 1996 году он получил Государственную премию России «За фильмы последних лет».

Теги
смерть Свердловская область «Союзмультфильм» мультипликатор новости
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