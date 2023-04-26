В мэрии Москвы подвели итоги развития транспорта с 2010 года
Департамент транспорта Москвы и Общественная палата столицы обсуждают создание совместных выездных групп для детальной проработки вопросов и предложений по теме транспорта, которые возникают у горожан «на местах» — на уровне округов и районов. Об этом рассказала председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Сабина Цветкова на круглом столе с руководством дептранса в Ситуационном центре правительства Москвы.
Мероприятие было посвящено не только перспективам развития столичного транспорта и налаживанию связей между властями и обществом, но также итогам развития транспортной системы Москвы за последние 13 лет.
Так, с 2010 года:
- количество станций рельсового каркаса столицы практически удвоилось до 350 штук;
- парк наземного транспорта Москвы стал самым «молодым» в Европе (средний возраст автобусов снизился более чем втрое);
- появилась билетная система «Тройка», которая работает теперь в 25 регионах страны;
- запущен Центр обеспечения мобильности пассажиров, сотрудники которого помогли сопроводить уже 1,1 млн человек;
- возник такой вид транспорт, как каршеринг, имеющий сейчас обширный парк автомобилей, на каждый из которых приходится в среднем пять поездок в сутки.
По мнению заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, подобные мероприятия в формате круглого стола полезны тем, что позволяют властям города не только отчитываться о проделанной работе, но и также быстрее и лучше реагировать на запросы жителей.