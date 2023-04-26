Умер народный артист России Владимир Борисов

Народный артист и актер самарского драмтеатра Владимир Борисов умер в возрасте 75 лет

Владимир Борисов (Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького)

Народный артист России Владимир Борисов умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает Самарский академический театр драмы имени Максима Горького, где он играл.

Прощание с ним пройдет 28 апреля в театре, после этого его похоронят на городском кладбище.

Борисов родился в Москве. В 1974 году он приехал работать в Куйбышевский драматический театр (Куйбышев — название Самары с 1935 по 1991 год), где проработал до конца своей жизни. Он играл в спектаклях «Лев зимой», «Вот так и живем», «Детектор лжи» и других. Кроме того, Борисов играл в кино, он сыграл роли в таких фильмах, как «Емельян Пугачев», «Хлеб, золото, наган» и «На исходе лета».

Последней работой Владимира Борисова стала роль барона Мюнхгаузена в спектакле «Мюнхгаузен». Его премьера состоялась 14 и 15 апреля.