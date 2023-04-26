Собянин сообщил о новом предприятии со статусом промкомплекса в Москве
Столичной компании МЭЛ присвоен статус промышленного комплекса, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. МЭЛ является одним из крупнейших электротехнических заводов Москвы, производя до 2,5 тыс. лифтов в год и планируя увеличить этот показатель на 60% к 2024 году.
Компания первой в стране запустила серийное производство лифтов со скоростью 2,5 м/с, а сейчас работает над вдвое более быстрыми моделями следующего поколения. Многие городские объекты оборудованы лифтами производства компании: возводимые по программе реновации новостройки, научный кластер «Ломоносов», эскалаторная галерея на Воробьевых горах.
Программа присвоения статуса промышленного комплекса работает в Москве с 2016 года — МЭЛ стала 67-м предприятием с таким статусом и первым с начала 2023 года. Новый статус дает компаниям право использовать преференции специального налогового режима, позволяющего снизить региональную ставку налога на прибыль с 17% до 13,5%, вдвое уменьшить налог на имущество, на 80% — земельный налог, а ставку арендной платы сократить в пять раз, до 0,3% от кадастровой стоимости участка. В общей сложности столичные промышленные комплексы обеспечивают городу более 77 тыс. рабочих мест.