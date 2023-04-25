Собянин оценил востребованность программ поддержки инноваций в Москве

Сергей Собянин (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале поделился данными опроса предпринимателей о том, какие из московских программ поддержки инновационного бизнеса пользуются наибольшей востребованностью. Исследование провел Московский инновационный кластер (МИК), эти программы предоставляющий.

Наибольшую популярность имеет программа «Академия стартапов», где молодые бизнесмены могут получить рекомендации по доработке продукта, привлечь инвестиции и запустить первые продажи — лучшей ее назвали 27,3% респондентов.

Следом с 21,2% идет программа технологических конкурсов, по которой инновационный бизнес получает поддержку в развитии проекта под конкретные запросы корпораций. Далее с минимальным отрывом идет программа грантов на покупку и лизинг оборудования и покрытие процентов по кредитам на развитие (21,1%).

Наконец, по 15,2% голосов участников набрали хакатон «Лидеры цифровой трансформации» и цифровой конкурс «Новатор Москвы».