В Кирове в гараже сгорели три полицейские машины

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В Кирове в гараже полиции загорелись три автомобиля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

«Пожар был зарегистрирован, три машины повреждены, сейчас проводится проверка, причины пока выясняются», — сказали в ведомстве.

О том, что в отделении полиции произошел пожар, пишет телеграмм-канал Baza. По его данным, пожар произошел после того, как полицейский закурил в гараже.

В результате пожара сгорели машины УАЗ и две Skoda.