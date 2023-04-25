Суд на Сахалине приговорил сотрудника вуза к 3,5 годам колонии за гибель двух студентов

На Сахалине сотрудник вуза получил 3,5 года колонии за гибель студентов

Южно-Сахалинский городской суд приговорил директора департамента жизнеобеспечения имущественного комплекса Сахалинского государственного университета к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о гибели двух студентов в общежитии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Директора департамента признали виновным в халатности (ч. 3 ст. 293 УК) из-за ненадлежащей подготовки общежития к заселению студентов. По данным следствия, весной 2021 года в одном из общежитий СахГУ студент, который принимал душ, используя электрический водонагреватель, не оборудованный заземлением, получил удар током и скончался на месте. Другой студент погиб, пытаясь помочь первому.

Губернатор Валерий Лимаренко выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Кроме того, Лимаренко он проверить работу электрического оборудования во всех социальных объектах региона.